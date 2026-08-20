Galatasaray, Aleksei Batrakov transferini resmen açıkladı! İstanbul'a geldi

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Galatasaray, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, ismi uzun süredir transfer listesinde yer alan Batrakov ve kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

84 MAÇTA 57 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Alt yapısından yetiştiği Lokomotiv Moskova'da Ocak 2024'te A takıma yükselen Batrakov, yeşil-kırmızılı formayla bugüne dek 84 resmi maça çıkarken 34 gol atıp 23 de asist üreterek toplamda 57 gole doğrudan katkı sağladı.

BATRAKOV İSTANBUL'DA

Sabah saatlerinde Moskova'dan uçağa binen Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, İstanbul'a geldi.

BONUSLARLA BİRLİKTE 29 MİLYON EURO

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Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, Batrakov'un transferi için 25 milyon Euro bonservis bedeli, 4 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 kâr karşılığında anlaşmaya vardı.