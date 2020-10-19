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Haber Giriş: 19.10.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

"Galatasaray - Alanyaspor" maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu!

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"Galatasaray - Alanyaspor" maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu!
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Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray-A.Alanyaspor müsabakasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek.

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak da Yiğit Arslan görev alacak.

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Bu zorlu maçta VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya, Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) olarak da Serkan Ok eşlik edecek.

 

Galatasaray - Alanyaspor maçının VARı Özgür Yankaya oldu

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