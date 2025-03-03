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Galatasaray Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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#Galatasaray#Alanyaspor#Maç Hazırlıkları
Galatasaray Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 16:32

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, çalışmalarına ara vermeden başladı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin 26. haftasında dün Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Alanyaspor mücadelesinin ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Salı günü izin yapacak Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına 5 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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#Galatasaray#Alanyaspor#Maç Hazırlıkları

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