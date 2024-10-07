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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Sarı - kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 22'ye yükselterek milli araya lider girdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği maçta yaşanan birçok pozisyon, spor kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Gözden Kaçmasın 23 gün-7 maçın z raporu Haberi Görüntüle

beIN Trio ekibi ve yazarımız Fırat Aydınus, Türkmen'in kararlarını mercek altına aldı. İşte detaylar:

9. dakikada Dries Mertens'in Augusto'ya müdahalesinde kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Mertens'in yaptığı hareket şiddetli bir hareket ve bunun karşılığı da kırmızı kart. Mertens dirseğini silah olarak kullandı. Sağ dirseğini kaldırdı ve oyuncunun çenesinin yanına vurdu. Burada çok net bir kanıt var. VAR müdahalesi de olmalıydı."

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Bülent Yıldırım: "Dirsek ve yüz bölgesine yapılan müdahalelerde belli bir şiddetin altında olmadığı sürece şiddetli harekete girer ve kırmızı kart gerektirir. Sağ dirseğini omuz seviyenin üzerine çıkarıp rakibinin çenesine vuruyor. Bunun karşılığı kırmızı kart olmalıydı. VAR da müdahale etmeliydi."

Deniz Çoban: "Mertens'in yaptığı hareketin şiddetli hareket olduğu net. Top için mücadele yok. Top gittikten sonra sen bu hareketi yapıyorsun. Kuraldaki şiddetli hareketle ilgili bir bölümde şu ifade var: "Top için mücadele edilmeyen durumlarda. Rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu çok hafif veya göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur ve kırmızı kartla cezalandırılır." Herhalde tam olarak bu pozisyonu tarif ediyor. Net bir kırmızı kart var."

Abdülkerim'in Balkovec'e yaptığı müdahale penaltı mı?

Deniz Çoban: "Kolay bırakıyor kendini, penaltı yok."

Bahattin Duran: "Devam kararını doğru buluyorum. Çekmeyi hakem görseydi ve bunu değerlendirseydi ceza sahası dışından faul verir ve kırmızı kart gösterirdi. Bir çekme var ama çok kolay bırakıyor kendini."

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Bülent Yıldırım: "Penaltı da aldatma da olmaz. Bir temas var, etkisi soru işareti. Balkovec de bunu hissedip kendini yere atmış."

Barış Alper Yılmaz'ın 83. dakikada yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıkmalı mıydı?

Bahattin Duran: "Alanyasporlu futbolcunun Barış Alper'e ayağıyla teması var. Bu sahada penaltı verilebilecek bir pozisyondu. VAR müdahalesinin olmamasını doğru buluyorum. Ama hakem vermeliydi."

Bülent Yıldırım: "Net ve dikkatsiz bir hareket. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum."

Deniz Çoban: "Hakem buna penaltı kararını verse ofsayta bakılacaktı. Açık bir penaltı. Hakem kendine iyi bir yer çizmesi gerekirdi. Oyuncunun ayağı kontrolsüz bir şekilde Galatasaraylı oyuncuya geliyor. Buna VAR da müdahale etmeliydi. Alanyalı oyuncu rakibinin ayağını savuruyor, o yüzden de saçma sapan kafa vuruyor."

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FIRAT AYDINUS: BU HAKEME YAZIK EDİYORSUNUZ

Yazarımız Fırat Aydınus'un hakem değerlendirmesi ise şu şekilde;

Genç hakem Mehmet Türkmen Galatasaray-Alanyaspor maçı ile 4 büyük takımın da müsabakalarını yöneterek turu tamamlamış oldu. Ama ne hikmetse bu takımların maçlarını hep ev sahibi oldukları zaman yönetti! Sahada “şahin” bakışı gözleriyle maç yöneten Türkmen için “yıldırım” hızıyla daha gün “doğmadan” gece yarısı talimat değiştirildi. FİFA’ya giden listede revizyon yapılarak, Cihan Aydın çıkartılıp Mehmet Türkmen dahil edildi. Geçen sezon 3, bu sezon 5 olmak üzere toplam 8 maç ile FİFA olacak!

Türkmen’i kendisine vekil seçen ve kefil olanlar bu çocuğa gerçekten yazık ediyorlar. Çok erken çok. Ne demek istediğim mutlaka ileride anlam kazanacak!

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Oğuzhan Çakır’a da hazır değilken maç verdiniz ve geriye ittiniz. Mehmet Türkmen’in FİFA olması için daha zaman gerekli. Kumaşı iyi. Gelecekte bu listenin gediklisi olacak potansiyele sahip iken zarar veriyorsunuz bu yaptığınız atamalarla ve FİFA listesine bu kadar erken almakla.

ÖZELLiKLE iLK YARIDA ÇOK TEDiRGiNDi

Son yaşanan olaylar, kulüplerin son 3 yılda istediği hakemlerin ipini çekmesi ve MHK’ların buna çanak tutması, Mehmet Türkmen’in dün akşam özellikle ilk yarıda ‘aman büyük takımların aleyhine hata yapmayayım’ psikolojisi ve tedirginliği ile maç yönetmesine vesile oldu.

Gerçi tüm hakemler şu an bu psikoz ve modda. Faul ve fena hareketleri yorumlaması ve uygulamasında çok zayıftı. Disiplin cezaları hak getire...

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MERTENS 10. DAKiKADA ATILMALIYDI

G.Saray-Alanya maçının tartışmalı pozisyonları ve hakem değerlendirmesi şöyle:

10. dakikada Dries Mertens dirseğini silah olarak kullanıyor. Topsuz alanda rakibinin yüzüne dirseği ile yaptığı müdahale kırmızı kart olmalıydı. VAR’da görevli Yaşar Kemal Uğurlu da oralı olmadı.

71. dakikada Abdülkerim Bardakçı-Jure Balkovec pozisyonunda Alanya penaltı bekledi ama penaltıyı gerektiren bir müdahale yoktu. devam kararı doğru.

89. dakikada Roland Sallai rakibinin yerde sabit olan ayağına kendisi ayağını takıyor penaltı değil, devam kararı doğru.

90+2. dakikada Mehmet Türkmen’in Allah yardımcısı oldu Jakobs’a Lopes tarafından yapılan müdahale faul idi gol olsa başı ağrırdı.

GALATASARAY’DAN TEPKi GÖRDÜ

İkinci yarı sanırım ilk yarı Mertens pozisyonun etkisinde kalmış olacak ki bütün takdir haklarını Galatasaray aleyhine kullandı. Maç sonu da tepkilere maruz kaldı. Sonuç olarak Türkmen, vasatın altında bir yönetim sergiledi.