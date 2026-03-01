Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Barış Alper sözleri: 'Bu haksızlık!'

Haberin Devamı

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 45+2. dakikada Sacha Boey ile öne geçti. Alanyaspor, 49. dakikada Mounie ile skoru eşitledi.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde sahneye Lucas Torreira çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 83. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"BAZI FUTBOLCULARIN BİREYSEL PERFORMANSIYLA 3-1 KAZANDI"

"Galatasaray, 4 rotasyonla bu maça çıktı. Konyaspor ve Juventus maçlarında çok kötü oyun... Taraftarlar takımın lige nasıl döneceğini merak ediyordu. Torino'da turu geçmesine rağmen sevinmeyen futbolcular, maç sonunda sevinmeyen Okan Buruk... Bugün oyun olarak olmasa da bazı futbolcuların bireysel performansıyla 3-1 kazandı."

"BİR OYUN ŞEKLİ VAR"

"Alanyaspor'u da tebrik ediyorum. Kapanmıyorlar, bir oyun şekli var."

"BU LİGİN ÜZERİNDE BİR ATLETİZME SAHİP"

"Barış Alper Yılmaz... Sana bir şey diyeceğim kardeşim. Bu nasıl mücadele? Bu haksızlık. Bu nasıl güç, kuvvet? Maşallah. İnsanüstü bir güç, insanüstü bir hırs. Bu ligin üzerinde bir atletizme sahip. Sara bu aralar düşüşte. Bugün de pek beğenmedim. Lang, ikinci yarı bi' toparladı. Pas trafiğinin içindeydi. Genel olarak bugün çok işin içinde değildi. Torreira yine Galatasaray'da bir ilki yaşadı: 1 gol - 1 asist. Ama bugün minimum bir sarı kart görmeliydi. Hakemin atladığı kartlardan biriydi. Osimhen, son zamanlarda attığı gollerden sonra sevinmiyor. Sorunu var mı, yok mu? Bilmiyorum."

"MAÇIN HAKEMİNİN MAŞALLAHI VARDI"

"Maçın hakeminin maşallahı vardı. Sarı kart olması gerekenlere vermedi, olmayanlara verdi. Turuncu renkli pozisyon vardı, penaltı beklenen bir pozisyon vardı."

"BUNA KIRMIZI VERİLİR"

"Kırmızı verilse kim 'hayır' der ya? Direkt tabanla dize giriyor. Çok agresif ve gaddarca değil ama buna kırmızı verilir. VAR çağırmalıydı."

"BANA GÖRE PENALTI DEĞİL"

"Aliti, topa vurdu. Topla birlikte ayağa hafif temas olmuş olabilir. Bana göre penaltı değil. Ama yoruma açık. Bize sunulan görüntüde Aliti topa vuruyor. Topun uzaklaştığı noktadan anlıyorsun."