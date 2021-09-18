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Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan ayrıntılar

#Galatasaray Alanyaspor Maçı#Süper Lig
Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakadan ayrıntılar

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray Alanyaspor maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. Gözler şimdi bu müsabakada olacak. İşte, Galatasaray Alanyaspor maçına dair tüm ayrıntılar...

Galatasaray ile Alanyaspor 19 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

SON 9 RESMİ MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.

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Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

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