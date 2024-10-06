Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Galatasaray Alanyaspor maçı ile 23'üncü kez bir araya gelecek olan iki takım, 3 puan için önemli bir mücadele verecek. Alanyaspor karşısında 14 galibiyete sahip olan Galatasaray, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Galatasararay, Alanyaspor karşısında çıktığı son 5 mücadeleyi ise kayıpsız kapattı. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da pynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

OSIMSEN'SİZ GALATASARAY, ALANYASPOR'U AĞIRLIYOR

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Oynadığı son iki resmi maçtan da beraberlikle ayrılan, Kasımpaşa karşısında üç Rigas FS karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamayan sarı kırmızılı ekip bugün galip gelerek taraftarının gönlünü alma amacında. Sarı kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in bugün riske edilmesi beklenmiyor. Son üç maçında yenilmeyen Alanyaspor’da ise hedef seriyi dört karşılaşmaya çıkarmak. Akdeniz ekibinde stoper Furkan Bayır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray Alanyaspor’u konuk ettiği son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken Akdeniz ekibi İstanbul’daki son galibiyetini Eylül 2021’de aldı.

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1- Galatasaray bu sezon bir karşılaşma hariç oynadığı tüm resmi maçlarda gol yedi. O maç da 5-0’lık Çaykur Rizespor galibiyetiydi.

3- Süper Lig’de çıktığı son üç maçta gol yemeyen Alanyaspor tarihinde ilk kez 4 maçlık bir seri yapmaya çalışacak.