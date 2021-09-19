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Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

#Galatasaray#Alanyaspor#Sporanasayfa
Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

Galatasaray Alanyaspor maçı Sarı Kırmızılı takım için kritik bir öneme sahip olacak. Liderlik mücadelesinin önemli adaylarından birisi olan Galatasaray, kendisinden 2 puan altta olan Alanyaspor'u konuk edecek. Daha önce 14 kez karşılaştığı rakibine karşı 9 galibiyet, ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Peki, ligin üst sıralarından kopmamak için kritik bir öneme sahip olan Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Galatasaray Alanyaspor maçı sporseverler ve futbol otoritelerinin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Ligin üst sıralarından uzaklaşan Galatasaray, bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde yeniden üst konumlara doğru yol alacak. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 5'inci Hafta mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. 19 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 3 gol atabildi.

MUHTEMEL 11'LER 

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Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Awaziem, Umut Güneş, Borja, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Famara

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#Galatasaray#Alanyaspor#Sporanasayfa