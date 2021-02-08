Galatasaray Alanyaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ile heyecan devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabında mücadele edecek olan Galatasaray, ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
Galatasaray Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Şu ana kadar 12 kez karşı karşıya gelen Galatasaray ve Alanyaspor, bu maçların sadece birisinde beraberlik yaşadı. Geriye kalan 8 maçı Galatasaray, 3 maçı ise Alanyaspor kazandı. Peki, taraftarların yeni transferleri izleme şansı yakalayacağı Galatasaray Alanyaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, o bilgiler
GALATASARAY ALANYASPOR KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşılaşacak. 10 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
SARACCHİ'DEN KÖTÜ HABER
Galatasaray'da sakatlanan Marcelo Saracchi, sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tesit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı sol bekin tetkikleri gerçekleştirildi.
Alınan sonuçlarda sol üst arka adale grubu "biceps" kasında ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlandı. 22 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta forma giymesi beklenmiyor.
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