Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında; Atletico Madrid ve Real Madrid liderlik yarışında! Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları…

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Alanyaspor – Galatasaray: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Alanyaspor – Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %80’i Galatasaray’ın kazanmasını bekliyor.

Misli Editörü Tutmaz Tahminler’in Tercihi: Maç Sonucu 2

Uzun uzun değerlendirilecek bir maç değil. Galatasaray için kazanma vakti. Alanyaspor kadro kalitesi olarak Galatasaray'ın rakibi olamaz. Galatasaray son haftalarda sallansa da burada kendine gelecektir. Net bir galibiyet bekliyorum.

Getafe – Atletico Madrid: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Getafe – Atletico Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %72’si Atletico Madrid’in galip geleceğini düşünüyor.

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Misli Yazarı Çağrı Davran’ın Tercihi: Maç Sonucu 2

Getafe, LaLiga'da evinde büyük takımlara karşı bir şekilde zorluk çıkarabilir. Getafe, bu sezon evinde 13 maçta 3 yenilgi, 3 galibiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Coliseum'da Barcelona'dan puan aldılar. Ancak karşılarında şampiyonluk mücadelesi veren ve ligde son iki maçını da kazanan Atletico Madrid var. Atletico'nun kazanmaktan başka çaresi ve hata yapma lüksü yok! Önümüzdeki hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le rövanşa çıkacak Madrid devi, sonra da ligde Barcelona'yu ağırlayacak. Burayı kayıpsız geçmek, ligde Barça ile zirveyi ele geçirme düellosuna çıkmak demek. Atletico kazanır diyorum.

Real Madrid – Vallecano: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçenekleri bulunan Real Madrid – Vallecano mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %69’unun tahmini karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Gökhan Abdik’in Tercihi: 2.5 Üst

Real Madrid moralli. Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’i ilk maçta mağlup etmeyi başardılar. Hem rövanş öncesi hem de gelecek hafta oynanacak Atletico Madrid-Barcelona maçı öncesi ligde puan kaybetmemek isteyeceklerdir. İlk maçta Rayo Vallecano Real Madrid’e 3 gol atmıştı. Barcelona ve Atletico maçlarında da gol bulmayı başardılar. Gollü bir maç olur diye düşünüyorum.

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