Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıkıyor! Maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

LİDER YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik alan Galatasaray, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

ALANYASPOR LİGDE 12. SIRADA

Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Cordova, Efecan, Yusuf, Sporar

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Yunus, Osimhen

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 resmi maçı Galatasaray kazandı.

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan son 6 resmi maçın 5’i 2,5 üstü skorla bitti.

Galatasaray oynadığı son 6 resmi maçta 1 galibiyet alabildi.

Alanyaspor iç sahada oynadığı son 9 resmi maçta 8 galibiyet almayı başardı.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Okan Buruk döneminde ilk kez bu kadar uzun bir kazanamama dönemi yaşıyor Galatasaray. Son 3 kulvarda, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldılar. Alanya deplasmanı öncesi erkenden kampa girdiler. Yunus ve Morata oynamaya hazır. Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada bir hata daha yapmayacaktır Sarı-Kırmızılılar. Bu maçta bir diğer tercihim de KG Var.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %81’i Galatasaray galibiyetinden yana.

KRİTİK MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Alanyaspor'un galibiyetine 4.35 yerine 4.61, beraberliğe ise 3.81 yerine 4.03 oran veriliyor. Galatasaray'ın galibiyetinin oranı ise 1.44 yerine 1.48 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

ARALARINDAKİ SON MAÇI G.SARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

G.SARAY'IN EKSİKLERİ

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ve Mauro Icardi mücadelede forma giyemeyecek.

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ALANYASPOR'UN EKSİKLERİ

Ev sahibi Alanyaspor'da ise sezonu kapatan Buluthan Bulut dışında başka eksik bulunmuyor.

ASLAN'IN SON 4 MAÇI BERABERE

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakanın hepsinden beraberlikle ayrıldı. Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.