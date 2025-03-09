Galatasaray, Alanya'da telafi sınavında!

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Trendyol SÜper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 27. hafta maçında bugün Corendon Alanyaspor’a konuk olacak. Gain Park Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Oynadığı son 4 resmi maçı berabere tamamlayan ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4’e inen Cimbom bugün galip gelerek moral bulmayı amaçlıyor.
Galatasaray’da sakatlıkları süren İsmail Jakobs ile Mauro İcardi bugün forma giyemeyecek.
Son 4 lig maçının 3’ünü kaybeden Alanyaspor’da ise sakat olan Buluthan dışında eksik yok.
Galatasaray, Süper Lig’deki son 26 maçında yenilmezken Alanyaspor’la karşılaştığı son 3 karşılaşmada kalesinde gole izin vermedi. Aslan ligin ilk yarısında sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup etmişti.