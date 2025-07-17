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Galatasaray alamadı Fenerbahçe transfer ediyor! Görüşmeler başladı

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Transfer Haberleri
Galatasaray alamadı Fenerbahçe transfer ediyor Görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 11:54

Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ederken, gündeme Wendel ismi geldi. Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın uzun süre transferi ile ilgilendiği oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi. İşte ayrıntılar..

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Milan Skriniar ve Marco Asensio ile de büyük ölçüde anlaşmaya varan Fenerbahçe, orta sahada Fred'in yanında oynayacak sağlam bir oyuncu arayışında. Fenerbahçe'de orta saha için Yves Bissouma transferinde girişimler devam ederken yeni bir isim gündeme geldi. Bissouma transferinin gerçekleşmemesi halinde diğer alternatiflere gidilecek.

Galatasaray alamadı Fenerbahçe transfer ediyor Görüşmeler başladı

GÖZLER RUSYA'YA ÇEVRİLDİ

Andre Hernan'ın haberine göre Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel'in transferi için Fenerbahçe de devreye girdi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için birçok takım girişimlerde bulunmuştu.

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Katar ekiplerinden Al Saad'ın transfer listesinde bulunan Wendel, Fenerbahçe ile de görüşmelere başladı.

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Galatasaray alamadı Fenerbahçe transfer ediyor Görüşmeler başladı

Her iki kulübün de tekliflerini değerlendirecek yıldızın kararı henüz netleşmedi. Oyuncu, kendi ülkesinden gelecek tekliflere de açık.

Galatasaray alamadı Fenerbahçe transfer ediyor Görüşmeler başladı

GALATASARAY ALAMADI

2024-2025 sezonunda Okan Buruk'un özel isteğiyle Wendel'i getirmek isteyen Galatasaray, uzun bir süre transfer için çabalamıştı. Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu da "Wendel, kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Bizim için de kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Zenit, en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Yoğun uğraşlarına rağmen Galatasaray, Rusya'dan eli boş dönmüştü.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Transfer Haberleri

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