Galatasaray, Ajax'ı yendi 26 yıllık hasrede son verdi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir geceye imza attı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek hem serisini sürdürdü hem de unutulmaz bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın yıldızı Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, 59. dakikada gol perdesini açtı, 66. ve 78. dakikalarda penaltıdan ağları havalandırarak hat-trick yaptı.

Bu sonuçla Galatasaray, hem puanını 9'a yükseltti hem de Şampiyonlar Ligi’nde önemli kilometre taşını geride bıraktı ve 9. sırada yer aldı.

MAÇ SONRASI ORTAYA ÇIKAN TARİHİ DETAYLAR

2022’den bu yana Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda gol yemeden alınan ilk galibiyet.

1999’dan sonra Devler Ligi’nde en farklı deplasman zaferi oldu ve bu, 26 yıl sonra ilk kez yaşandı.

Hollanda’da Ajax’ı yenen ilk Türk takımı.

12 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3 galibiyet.

OKAN BURUK’TAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Johan Cruijff Arena'da yapılan maça sarı-kırmızılı takım Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında iç sahada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosunda 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor maçında 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı'yı yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ü Hollanda'ya getirmedi. Buruk, bu oyuncuların yerine Singo, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.

SANCHEZ 1 MAÇ SONRA 11’DE

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, 1 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sanchez, Trabzonspor karşısında forma giyemedi. Kolombiyalı stoper, eski takımı Ajax karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

SINGO YENİDEN 11’DE

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Singo, sakatlığının ardından 11'deki yerini aldı.

Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Singo, sonrasında RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemedi.

Genç savunma oyuncusu, 4 maçın ardından Ajax karşısında ilk 11'e geri döndü.

BARIŞ ALPER 9 MAÇ SONRA YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLADI

Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 9 karşılaşma sonra ilk defa ilk 11'de başlamadı.

Son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında yedek soyunan Barış Alper Yılmaz, sonrasında Eintracht Frankfurt, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Liverpool, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarına ilk 11'de başladı.

Barış Alper, 9 karşılaşmanın ardından Ajax karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.

AJAX’TA 4 DEĞİŞİKLİK

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında son oynadıkları Heerenveen maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Hollanda ekibi, karşılaşmaya Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Owen Wijndal, Davy Klaassen, Youri Regeer, Jorthy Mokio, Mika Godts, Oscar Gloukh ve Wout Weghorst 11'i ile sahaya çıktı.

Ajax'ın yedek kulübesinde ise Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Lucas Rosa, Ko Itakura, Raul Moro, James McConnell, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Kian Fitz-Jim, Gerald Alders ve Rayane Boundia yer aldı.

Heitinga, son karşılaşmada görev verdiği Itakura, Rosa ve Moro'yu yedeğe çekti. Chelsea maçında direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor da cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Hollandalı teknik adam, bu oyuncuların yerine Sutalo, Gaaei, Klaassen ve Mokio'ya 11'de görev verdi.

