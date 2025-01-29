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Galatasaray, Ajax maçı için Amsterdam'a gitti

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Ajax
Galatasaray, Ajax maçı için Amsterdama gitti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 15:50

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, maçın oynanacağı Amsterdam kentine gitti.

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Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Amsterdam'a hareket etti.

Havalimanına otobüsle gelen teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.

Galatasaray'ın maç kadrosuna şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı.

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Ajax

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