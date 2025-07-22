Galatasaray, Ahmetcan Kaplan defterini kapattı! Yeni takımını duyurdular

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TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Ahmetcan Kaplan transferinden vazgeçti.

Oyuncu tarafının yıllık 2.5 milyon euroluk garanti ücret beklentisini düşürmediği için taraflar arasındaki görüşmelerin tıkandığı belirtildi.

KÖLN İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI!

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Bundesliga'nın yeni ekiplerinden FC Köln, Ahmetcan Kaplan ile prensip anlaşmasına vardı.

22 yaşındaki savunmacı için Ajax'ın 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, Köln yönetiminin bu miktarı yüksek bulduğu ve kulüplerin görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

PERFORMANSI

Trabzonspor alt yapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, 2022 yazında 9.5 milyon Euro karşılığında Ajax'a transfer olmuştu.

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Transferinden kısa bir süre sonra çapraz bağlarından sakatlanan Ahmetcan, sakatlık nedeniyle Ajax'ta toplam 64 maç kaçırdı.

Ajax formasıyla 25 resmi maçta görev yapan ve 1 asist üreten Ahmetcan, sahada bulunduğu 1922 dakikada 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.