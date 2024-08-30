×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak! Davinson Sanchez sakat...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Adana Demirspor#Galatasaray
Galatasaray, Adana Demirspora konuk olacak Davinson Sanchez sakat...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 10:13

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Süper Lig'de puan mücadelesi verecek.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan stopere Mario Hermoso hamlesi Anlaşma yakın...Galatasaray'dan stopere Mario Hermoso hamlesi! Anlaşma yakın...Haberi görüntüle

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızlı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Adana Demirspor#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!