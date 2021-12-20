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Galatasaray Adana'ya 6 eksikle gidiyor!

#Galatasaray#Süper Lig#Adana Demirspor
Galatasaray Adanaya 6 eksikle gidiyor

Galatasaray, Adana Demirspor'la oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda 6 isim, kafileye dahil edilmedi.

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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takımda Arda Turan, Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Gustavo Assunçao ve Mbaye Diagne kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray’ın Adana Demirspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicâldău, Aytaç Kara, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

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#Galatasaray#Süper Lig#Adana Demirspor

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