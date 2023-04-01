Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri

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İstanbul takımlarına konuk olduğu son 30 Süper Lig maçında da gol yiyen Adana Demirspor, bu karşılaşmaların sadece ikisinden galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçında puan kaybetmeyen Galatasaray, seyircisi önünde daha uzun bir galibiyet serisini en son Aralık 2018-Mayıs 2019 arasında Fatih Terim yönetimindeki dokuz karşılaşmalık süreçte yaşadı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor: Ertaç, Rodriguez, Semih, Morel, Svenson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, N'diaye.

Adana Demirspor bu sezon Süper Lig'de savunmada kaptırdığı toplarla gol yemeyen iki takımdan biri. Şu ana kadar hücumda kazandığı toplarla Galatasaray'dan daha fazla gol bulan sadece iki ekip var: Fenerbahçe ve Trabzonspor.

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Bu sezon en fazla Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan oyuncu, Galatasaray formasıyla bunu dört kez başaran Mauro Icardi. Sahaya çıktığı son iki karşılaşmada gole katkı sağlayamayan Arjantinli, bu sezon üst üste üç mücadeleyi gol ya da asist katkısı yapamadan geçmedi.

Galatasaray orta sahası Milot Rashica daha önceki iki sezonda yaptığı toplam gol katkısı sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon ligde çıktığı 24 maçın 11'inde gol atan ya da asist yapan Badou Ndiaye, Süper Lig kariyerinde en fazla karşılaşmada gol katkısı yaptığı sezona ulaşmak istiyor. Süper Lig kariyerinde İtalyan meslektaşlarına rakip olduğu beş maçın sadece birini kazanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu galibiyeti bu sezon Fatih Karagümrük karşısında aldı.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.