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Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri

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#Süperlig#Galatasaray#Adana Demirspor
Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta İşte canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 17:50

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Süper Lig'de Galatasaray Adana Demirspor maçı ile milli aranın ardından iki ekip 27. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu galibiyetlerin yedisinde rakip filelere en az ikişer gol gönderdi. Sezonun ilk yarısında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor, 1980/81'den bu yana ilk kez rakibinden her iki maçta da puan almak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'deki 14 maçlık galibiyet serisi Konyaspor deplasmanında sona eren Galatasaray, en son Ocak 2022'de üst üste mağlubiyet aldı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Heyecanla beklenen Galatasaray Adana Demirspor maçı naklen ekranlara gelecek. Peki Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izleme bilgisi.

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İstanbul takımlarına konuk olduğu son 30 Süper Lig maçında da gol yiyen Adana Demirspor, bu karşılaşmaların sadece ikisinden galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçında puan kaybetmeyen Galatasaray, seyircisi önünde daha uzun bir galibiyet serisini en son Aralık 2018-Mayıs 2019 arasında Fatih Terim yönetimindeki dokuz karşılaşmalık süreçte yaşadı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor: Ertaç, Rodriguez, Semih, Morel, Svenson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, N'diaye.

Adana Demirspor bu sezon Süper Lig'de savunmada kaptırdığı toplarla gol yemeyen iki takımdan biri. Şu ana kadar hücumda kazandığı toplarla Galatasaray'dan daha fazla gol bulan sadece iki ekip var: Fenerbahçe ve Trabzonspor.

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Bu sezon en fazla Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan oyuncu, Galatasaray formasıyla bunu dört kez başaran Mauro Icardi. Sahaya çıktığı son iki karşılaşmada gole katkı sağlayamayan Arjantinli, bu sezon üst üste üç mücadeleyi gol ya da asist katkısı yapamadan geçmedi.
Galatasaray orta sahası Milot Rashica daha önceki iki sezonda yaptığı toplam gol katkısı sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon ligde çıktığı 24 maçın 11'inde gol atan ya da asist yapan Badou Ndiaye, Süper Lig kariyerinde en fazla karşılaşmada gol katkısı yaptığı sezona ulaşmak istiyor. Süper Lig kariyerinde İtalyan meslektaşlarına rakip olduğu beş maçın sadece birini kazanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu galibiyeti bu sezon Fatih Karagümrük karşısında aldı.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

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#Süperlig#Galatasaray#Adana Demirspor

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