Canlı anlatım: Galatasaray Adana Demirspor maçı

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Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında karşı kaşrıya geliyor.

GALATASARAY 3-2 ADANA DEMİRSPOR

GOL: 9' Yunus Akgün, 30' Gomis (P), 55' Kerem, 63' Gomis, 67' Balotelli

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-1

Gomis'in 74. dakikada attığı gol VAR incelemesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, van Aanholt, Nelsson, Marcao, Boey, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Halil, Gomis

Adana Demirspor: Muric, Semih, Deli, Samet, Alper, Bjarnason, Gökhan İnler, Belhanda, Yunus Akgün, Balotelli, Vargas

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadele bu akşam saat 20:00’da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den izlenebilir.

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MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Ligde sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 9 berberlik ve 14 mağlubiyetle topladığı 48 puanla 13. sırada bulunuyor. Adana ekibi ise 14 galibiyet 10 beraberlik ve 12 yenilgi ile aldığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor.

36. randevu

Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, bugüne kadar 35 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 56 gole, Adana Demirspor 29 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosunda bulunan Yunus Akgün'ün attığı 2 golle 2-0 kazandı.

İç sahada 6 kez kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 18 karşılaşma çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet alabildi. Aslan 3 kez berabere kalırken, 6 kez de rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray evinde son olarak Sivasspor ile karşılaştı ve öne geçmesine rağmen 3-2'lik skorla kaybetti. Cimbom, Adana Demirspor karşılaşmasıyla bu sezon evindeki son maçını oynayacak.

Son 2 maçını kazanamadı

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada 5 puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda Sivasspor'a 3-2 yenildi. Geçen hafta da Başakşehir ile 0-0 berabere kalan cimbom son olarak deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

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3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde 38. haftada deplasmandaki Antalyaspor maçında görev alamayacak.

Sarper Barış Saka düdük çalıyor

Galatasaray ile Adana Demirspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını Ali Tuna ile Murat Ergin Gözütok yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen.

VAR hakemi Fırat Aydınus

Galatasaray-Adana Demirspor ile oynadığı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fırat Aydınus oldu. Aydınus’a AVAR olarak Bülent Birincioğlu ve Levent Balcı eşlik ediyor.