Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 09:34
Galatasaray - Adana Demirspor maçı, Süper Lig’in 2024/25 sezonu 23. hafta karşılaşması kapsamında futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray, Adana Demirspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanarak, 1990-1995 arasındaki en uzun galibiyet serisini tekrarlamak istiyor. Adana Demirspor ise deplasmanda uzun süredir galibiyet yüzü göremiyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Galatasaray - Adana Demirspor maçı, Süper Lig’in 2024/25 sezonu 23. haftasında önemli bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi Galatasaray, son dönemde Adana Demirspor’a karşı üstün bir performans sergileyerek, rakibi karşısında son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Adana Demirspor ise, İstanbul’daki kötü deplasman serisini sona erdirmek ve düşme potasından uzaklaşabilmek için tüm kozlarını ortaya koyacak.
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024/25 sezonu 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele, bugün saat 19.00’da, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Galatasaray, Adana Demirspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazandı ve bu şekilde en uzun galibiyet serisini tekrar etmek istiyor (Şubat 1990-Nisan 1995).
- Adana Demirspor, Galatasaray’a konuk olduğu son 10 Süper Lig maçını kaybetti ve deplasmandaki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.
- Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, üst üste dört iç saha galibiyeti almayı hedefliyor.
- Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig’de 21 maçının 17’sinde mağlup oldu ve bu oran kulüp tarihindeki en yüksek mağlubiyet yüzdesine işaret ediyor (%81).
- Galatasaray, Süper Lig’deki son iki maçını gol yemeden kazandı ve Şubat 2024’ten sonra üst üste üç gole kapama serisi yakalamayı hedefliyor.
- Adana Demirspor, İstanbul takımlarına karşı son üç Süper Lig maçını kaybetti ve 2021/22 sezonundan bu yana üst üste dört İstanbul takımı mağlubiyetini yaşamamıştı.
- Galatasaray, Süper Lig’de maç başına en uzun süre skor avantajı sağlayan takım olurken (1171 dakika), Adana Demirspor ise en uzun süre skor dezavantajıyla mücadele etti (974 dakika).
- Süper Lig'de bu sezon en fazla açılış golünü atan oyuncu Galatasaray'dan Ahmed Kutucu (8), en fazla asistle açılış golü yapan oyuncu ise Dries Mertens (4).
- Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig’de bu sezon en fazla pas arası yapan oyuncu olurken (42), Heliton’un ardından en fazla hava topu kazanan isim (89) oldu.
- Adana Demirspor’un en fazla şut çeken oyuncusu Ali Yavuz Kol (33), ancak bu sezon gol atmayı başaramadı.