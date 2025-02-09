Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray - Adana Demirspor maçı, Süper Lig’in 2024/25 sezonu 23. haftasında önemli bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi Galatasaray, son dönemde Adana Demirspor’a karşı üstün bir performans sergileyerek, rakibi karşısında son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Adana Demirspor ise, İstanbul’daki kötü deplasman serisini sona erdirmek ve düşme potasından uzaklaşabilmek için tüm kozlarını ortaya koyacak.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Süper Lig 2024/25 sezonu 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele, bugün saat 19.00’da, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ