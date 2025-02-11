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Galatasaray - Adana Demirspor maçı için karar bekleniyor! Hükmen galibiyet...

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#Süper Lig#GALATASARAY#Adana Demirspor
Galatasaray - Adana Demirspor maçı için karar bekleniyor Hükmen galibiyet...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 21:52

Türkiye Futbol Federasyonu, güncel konular ve ülke futbol gündemini değerlendirmek için yarın 11.00’de Riva’da bir toplantı yapacak.

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 Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarında yoğun bir hafta yaşanıyor. Bugün maç planlama ekibi 25, 26 ve 27’nci haftanın programları üzerinde çalışırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın tarihi de belli olmuştu.

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TFF’de toplantılar hafta boyunca devam edecek. 12 Şubat Çarşamba günü güncel konular ve ülke futbolunun gündemini değerlendirmek için yönetim kurulu üyeleri, Riva’da bir araya gelecek.

PFDK TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ

Öte yandan 23’üncü haftada oynanan ama tamamlanamayan Galatasaray - Adana Demirspor maçıyla ilgili karar ise Perşembe günü açıklanacak.

Galatasaray - Adana Demirspor maçı için karar bekleniyor Hükmen galibiyet...

HÜKMEN GALİBİYET...

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PFDK toplantısı Perşembe günü yapıldıktan sonra Galatasaray 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3 puan eklenecek. Ayrıca talimatlar gereği Adana Demirspor’un 3 puanı silinecek.

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#Süper Lig#GALATASARAY#Adana Demirspor

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