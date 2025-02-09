Galatasaray, Adana Demirspor karşısında! Şampiyon Oran farkı Misli'de...

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligde 21 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 57 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. 17 karşılaşmada yenilen 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson Sanchez, Berkan, Jelert, Kaan, Gabriel Sara, Sallai, Mertens, Morata, Osimhen.

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Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Yusuf, Alioui, Aymbetov

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray iç sahada Adana Demirspor ile oynadığı son 11 resmi maçı kazandı.

Adana Demirspor’un Galatasaray deplasmanında oynadığı son 10 resmi maçın 9’u 2,5 gol üstü bitti.

Galatasaray’ın iç sahada oynadığı son 10 resmi maçın 9’unda karşılıklı goller oldu.

Adana Demirspor, Süper Lig’de oynadığı son 24 maçta 20 mağlubiyet aldı.

MİSLİ YAZARI CAN TONGO’NUN YORUMU

Lider Galatasaray son haftaları futbol dışında transfer gündemi ile geçirdi. Özellikle bazı transferlerin geç gerçekleşmesi camiada mutsuzluk yarattı. Ancak bu süreçte Morata gibi önemli bir yıldız kazandı Galatasaray. Hafta içinde İspanyol futbolcu kupa maçında gol atarak taraftarlara ilk sevincini yaşattı. Galatasaray’da Abdülkerim, Muslera, Barış Alper ve Torreira kart cezalısı olduğu için yok. Adana Demirspor’un yaşadığı sıkıntılara bakacak olursak bu eksiklerin sıkıntı yaratmayacağını söyleyebiliriz. Gollü bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Ev sahibi gol toplamı 3.5 üstüne çıkar.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla beraberliğe 10.06, Adana Demirspor zaferine ise 18.41 oran veriliyor.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %67’si Galatasaray galibiyetinden yana.

SÜPER LİG'DE NAMAĞLUP

Galatasaray, Süper Lig'deki son 22 maçında mağlup olmadı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin, geçen sezon 1, bu sezon da 21 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

JAKOBS SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK

"Cimbom" da Ismail Jakobs sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarının ardından karşılaşmada görev yapamayacak.

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Senegalli sol bekin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de süre bulamayacak.

DÖRT İSİM CEZALI

Galatasaray'da dört futbolcu cezası nedeniyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ligin 22. haftasında yapılan Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, mavi-lacivertlilere karşı mücadele edemeyecek.

Galatasaray'da Yunus Akgün ile yeni transferlerden Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

MORATA İLK KEZ TARAFTARININ ÖNÜNDE

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Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarın önüne çıkacak.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 22. haftada deplasmandaki Gaziantep FK maçında giyen İspanyol santrfor, ikinci kez ise Ziraat Türkiye Kupası'nda dış sahada Geosis Boluspor maçında terletti.

Boluspor mücadelesinde ağları havalandırarak Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Morata, ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşacak.

YENİLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Carlos Cuesta ve Mario Lemina teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

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Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in partneri Cuesta, uyum sorunu yaşayamayacağı için Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı olduğu haftada Okan Buruk'un elini rahatlatacak. Takımla çalışmalara katılan 25 yaşındaki stoperin ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkması bekleniyor.

İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımından alınan Mario Lemina ise son antrenmanda takımdan ayrı atletik performans uzmanı eşliğinde çalıştı. Son durumu bugünkü antrenmanın ardından belli olacak Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray taraftarıyla yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor.

2019-20 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Lemina, yaklaşık 4,5 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü. Galatasaray'daki son maçına 28 Haziran 2020'de çıkan Lemina, forma giymesi durumunda 1687 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.

SON 29 MÜSABAKADA GOL ATTI

Galatasaray, son 29 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 19 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 50 gol atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 19, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

İKİ MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta kalesini gole kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor ve 22. haftada Gaziantep FK müsabakalarını 1-0'lık skorla kazandı ve söz konusu 2 maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermedi.