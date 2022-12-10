Canlı: Galatasaray - Adana Demirspor hazırlık maçı

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Galatasaray Adana Demirspor maçı ile iki Süper Lig ekibi Antalya kampında rakip oluyorlar.
Maçta ilk devre oynanıyor
Galatasaray 0-1 Adana Demirspor
Gol: 13' Gulbrandsen
Galatasaray: Jankat, Dubois, Metehan, Emin, Kazımcan, Baran, Mata, Barış Alper, Yusuf, Kerem, Gomis.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Gulbrandsen
Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başladı. Galatasaray-Adana Demirspor hazırlık maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanıyor.
Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu:
Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük
Gakatasaray'da tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası’nda görev yapan futbolcular ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olacak.