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Galatasaray açıkladı: Tete'nin için FIFA'ya şikayet

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#Galatasaray#Tete#FIFA
Galatasaray açıkladı: Tetenin için FIFAya şikayet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 18:21

Galatasaray, Shakthar Donetsk'in Tete transferi nedeniyle FIFA'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.

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Galatasaray, Brezilyalı yıldız Tete'nin transferi nedeniyle Ukrayna ekibi Shakthar Donetsk'in FIFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur."

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#Galatasaray#Tete#FIFA

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