Galatasaray açıkladı: Osimhen ameliyat oldu

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Galatasaray, resmi sosyal medya hesabondan yaptığı açıklamada Osimhen'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen’e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz.