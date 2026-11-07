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Galatasaray açıkladı: Osimhen ameliyat oldu

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#Galatasaray#Osimhen#Ameliyat
Galatasaray açıkladı: Osimhen ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 13:06

Galatsaray, Victor Osimhen'in ameliyat olduğunu ve başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

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Galatasaray, resmi sosyal medya hesabondan yaptığı açıklamada Osimhen'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen’e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz.

 

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#Galatasaray#Osimhen#Ameliyat

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