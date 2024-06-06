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Galatasaray açıkladı! Okan Buruk imzayı atıyor

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#Galatasaray#Okan Buruk#Dursun Özbek
Galatasaray açıkladı Okan Buruk imzayı atıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 11:42

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk sözleşmesini resmen uzatıyor. Buruk'un imza töreni Cuma günü yapılacak.

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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatılacağını açıkladı. İkisi Sarı-kırmızılı takımın başında olmak üzere 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk için yarın imza töreni düzenlenecek.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Dursun Özbek

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