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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2020 - 13:41,Son Güncelleme:/

Galatasaray açıkladı! Lemina...

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Galatasaray açıkladı! Lemina...
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Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlığı bulunan Lemina, günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LEMINA GÜNÜ TEDAVİYLE GEÇİRDİ

Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Galatasaray, yetenekli oyuncunun tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

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