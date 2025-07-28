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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile nikah tazeledi!

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#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Kaan Ayhan
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile nikah tazeledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 18:05

Galatasaray, milli futbolcuları Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

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Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme yeniledi.

Sarı - kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Geride kalan sezonda Kaan Ayhan, 43 maçta 1 gol, 4 asist yaptı. Abdülkerim Bardakcı ise 49 maçta, 5 gol - 3 asistlik skor katkısı verdi.

Ay-yıldızlı formayı da giyen tecrübeli futbolcular, Galatasaray'da aynı dönem içinde 3 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Kaan Ayhan

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