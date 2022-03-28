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Galatasaray A Takımı, U-17 Takımı'nı 3 golle mağlup etti

#Galatasaray#Torrent#A Takım Hazırlık Maçı Galatasaray
Galatasaray A Takımı, U-17 Takımını 3 golle mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti.

Milli Takım kamplarında bulunan futbolcular dışındakilerin katıldığı antrenman, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra U-17 takımıyla hazırlık maçı oynandı. Bütün futbolcuların maksimum süre alması için iki devrede de üçer A takım futbolcusu U17 takımında yer aldı.

3-1 tamamlanan karşılaşmada A takımın gollerini Gomis (2) ve Halil, U17’nin golünü de penaltıdan Baran attı.
Yarını izinli geçirecek olan Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.

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