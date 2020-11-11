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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 23:40 | Son Güncelleme:

Galatasaray 91-81 Bakken Bears

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Galatasaray 91-81 Bakken Bears
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Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki erteleme maçında Galatasaray, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 91-81 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grubundaki ilk galibiyetini aldı.

Maçın başında etkili bir oyun ortaya koyan Danimarka temsilcisi Bakken Bears, pota altından ve dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk periyodu 25-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta farkı kapatan ve skorda öne geçen Galatasaray, soyunma odasına 47-45 üstün gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci yarıda üstünlüğü tamamen ele geçiren sarı-kırmızılı ekip, üçüncü periyodunu 69-61 önde geçtiği müsabakadan 91-81 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tribünden takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Marek Kukelcik (Slovakya), Geert Jacobs (Belçika)

Galatasaray: Hamilton 2, Tyus 9, Macon 13, Motum 17, Göksenin Köksal 10, Hunter 19, Ayberk Olmaz 3, Yiğit Arslan 13, Barış Ermiş, Williams 5

Bakken Bears: Cosey 9, Diouf 14, Jukic 4, Ongwae 12, Peterson 22, Darboe 2, Evans 6, Stephens 12, Sahlertz

1. Periyot: 15-25

Devre: 47-45

3. Periyot: 69-61

5 faulle çıkan: 35.33 Evans (Bakken Bears)

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