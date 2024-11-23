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Galatasaray 90+5'te golü bulup maçı kazandı!

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#Kadın Futbol#Galatasaray#Hakkarigücü
Galatasaray 90+5te golü bulup maçı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 15:38

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti.

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Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın 13. dakikasında Galatasaray Petrol Ofisi, Manga'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken 42. dakika kaleci Gamze Nur Yaman'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmada 1-1 eşitlik sağlandı. Sarı kırmızılı ekip, Diallo'nun 90+5'inci dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Konuk ekipten Eda Karataş 69. dakikada, ev sahibi ekipten de Gizem Yazıcı ise 77. dakikada kırmızı kart gördü.

İki maçı eksik Galatasaray puanını 18'e yükseltti. Hakkarigücü 11 puanda kaldı.

 

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#Kadın Futbol#Galatasaray#Hakkarigücü

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