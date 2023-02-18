Galatasaray 9 yabancıyla sahada olacak

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Sam Adekugbe’nin transferiyle birlikte Galatasaray’ın sezonun geri kalan kısmında ilk 11’de 9 yabancı ile oynaması bekleniyor. Bu sezon uygulanan 8+3 kuralı nedeniyle yerli rotasyonunda büyük sıkıntı çeken sarı kırmızılılar, Futbol Federasyonu’nun statü değişikliği ile deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımların yabancı oyuncularını transfer eden takımların 9+2 ile sahaya çıkmasına izin vermesiyle rahat bir nefes aldı.

SOL BEKTE SORUN ÇÖZÜLDÜ

Özellikle sol bekte problem yaşayan ve ara transferde istediği gibi bir yerli oyuncuyu kadrosuna katamayan Galatasaray, 9. yabancı olarak sahada görev alabilecek olan Sam Adekugbe ile bu sorunu çözüme kavuşturdu.

iLK TERCiH ABDÜLKERiM-KEREM

Sam Adekugbe ile birlikte Roma’dan yeni transfer edilen Nicolo Zaniolo’nun da liglerin yeniden başlaması ile birlikte 11’e monte edilmesi beklenirken takımdaki yerli tercihi ise büyük ihtimalle Abdülkerim Bardakcı ile Kerem Aktürkoğlu olacak.