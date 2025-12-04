×
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Galatasaray 8'li finalde!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 21:35

Galatasaray ilk maçta 3-1 yendiği Porto’yu bu kez set vermeden geçip turladı. Aslan 3 seti de 25-17’lik skorla aldı.

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Portekiz'in Porto ekibini 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.

İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, VK Dukla Liberec (Çekya)-Darta Bevo Roeselare (Belçika) eşleşmesinin kazananıyla 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY DAIKIN: 3 - PORTO: 0

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Mauro Carlo Goitre (İtalya), Marko Oravainen (Finlandiya)

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer, İrem Nur Özsoy, Bongaerts, Carutasu)

Porto: Veltman, Bozic, Murek, Djurovic, Joseph, Pinto (Basto, Grbavica, Durao, Resende, Monteiro)

Setler: 25-17, 25-17, 25-17

Süre: 71 dakika (24, 23, 24)

