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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray 8'de 8 peşinde!

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Galatasaray 8'de 8 peşinde!
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Galatasaray Süper Lig’de bugün Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Sarı kırmızılılarda cezalı Belhanda ile sakatlığı süren Lemina forma giyemeyecek. Gençlerbirliği ise 7 eksikle sahaya çıkacak. Kırmızı siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ayite, Sefa Yılmaz, Arda Erdem, Polomat ve Stancu bu akşam oynayamayacak.

Ligde son 7 maçını da kazanan Galatasaray, Gençlerbirliği’ni de yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 21 yıl aradan sonra mağlup etmenin verdiği moralle sahaya çıkacak olan sarı kırmızılı takım, galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Gençlerbirliği ise peş peşe oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarını 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray 8de 8 peşinde

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