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Basketbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 22:21 | Son Güncelleme:

Galatasaray: 89 - Basket Landes: 63

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Galatasaray: 89 - Basket Landes: 63
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın Basket Landes takımını 89-63 mağlup etti.

Fransa'da yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya geldi.

Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 34-22 önde geçen Galatasaray, devre arasına 50-33 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü periyotunu 75-46 önde kapattığı karşılaşmayı 89-63'lük skorla kazandı.

Grupta daha önce Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla yaptığı 2 maçı da kaybeden Galatasaray, ilk galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı ekipte 16 sayıyla Epiphanny Prince, Basket Landes'te 13 sayıyla Valeriane Vukosavljevic takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

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