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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

Galatasaray 89-87 OGM Ormanspor

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Galatasaray 89-87 OGM Ormanspor
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ING Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Galatasaray, sahasında OGM Ormanspor'u 89-87 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili bir oyun ile başlayan OGM Ormanspor, ilk periyottan 28-20 üstünlükle ayrıldı.

Konuk ekip, ilk periyottaki üstün oyununu ikinci çeyrekte de devam ettirerek farkı arttırdı. OGM Ormanspor, soyunma odasına 55-39 önde girdi.

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, bulduğu sayılarla farkı azaltmaya başladı. Konuk ekip, ürettiği sayılarla farkı 9 sayıda tutarak maçın son periyoduna 73-64 önde girmeyi başardı.

Karşılaşmanın son periyoduna etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatmayı başardı. Ev sahibi ekip, büyük çekişme içinde geçen mücadeleyi 89-87 kazandı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Özge Şentürk
Galatasaray: Trice 12 , Macon Jr 5, Motum 15, Williams 10, Hüseyin Göksenin Köksal 9, Jefferson 16, Barış Ermiş 14, Yiğit Arslan 8, Ayberk Olmaz
OGM Ormanspor: Holloway 20, Hagins 7, Kikanovic 15, Erol Can Çinko 18, Kloof 6, Kidd 10, Efe Ergi Tırpancı 6, Cevher Özer 5, Kadir Bayram
1.Periyot: 20-28
Devre: 39-55
3.Periyot: 64-73

Galatasaray 89-87 OGM Ormanspor

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