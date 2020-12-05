Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 7. kez mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi - Galatasaray: 87 - Büyükçekmece Basketbol: 91

Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk

Galatasaray: Macon 26, Yiğit Arslan 9, Göksenin Köksal 13, Tyus, Motum 6, Williams 16, Barış Ermiş, Hunter 10, Ragıp Berke Atar 7, Caner Erdeniz

Büyükçekmece Basketbol: Farrell 10, Oliver 6, Enes Berkay Taşkıran 7, Olaseni 28, Anderson 23, Eldridge 5, Ömer Utku Al 11, Mehmet Fırat Alemdardoğlu, Mert Celep 1

1. Periyot: 17-20

Devre: 30-41

3. Periyot: 52-56

Normal süre: 74-74

Birinci uzatma: 85-85