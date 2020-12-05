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Basketbol
Haber Giriş: 05.12.2020 - 23:06 | Son Güncelleme:

Galatasaray: 87 - Büyükçekmece Basketbol: 91

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Galatasaray: 87 - Büyükçekmece Basketbol: 91
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Büyükçekmece Basketbol, normal süresi 74-74, birinci uzatma bölümü 85-85 biten maçta Galatasaray'ı ikinci uzatma bölümü sonucunda 91-87 yendi.

Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 7. kez mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi - Galatasaray: 87 - Büyükçekmece Basketbol: 91
Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk
Galatasaray: Macon 26, Yiğit Arslan 9, Göksenin Köksal 13, Tyus, Motum 6, Williams 16, Barış Ermiş, Hunter 10, Ragıp Berke Atar 7, Caner Erdeniz
Büyükçekmece Basketbol: Farrell 10, Oliver 6, Enes Berkay Taşkıran 7, Olaseni 28, Anderson 23, Eldridge 5, Ömer Utku Al 11, Mehmet Fırat Alemdardoğlu, Mert Celep 1
1. Periyot: 17-20
Devre: 30-41
3. Periyot: 52-56
Normal süre: 74-74
Birinci uzatma: 85-85

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