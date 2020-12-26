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Basketbol
AA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Galatasaray 85-56 Nesibe Aydın

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Galatasaray 85-56 Nesibe Aydın
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı 85-56 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Alper Özgök, Tunçtan Durmuşcan, Nihat Çetin

Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 18, Pelin Derya Bilgiç 8, Steinberga 11, Holingsvorth 3, Cansu Köksal 12, Sude Yılmaz, Misra Albayrak 3, Russell 14, Hruscakova 8, Miray Balotu 2, Simge Tokmak

Nesibe Aydın: Snytsina 4, Peddy 12, Melike Tuğba Oral 5, Hebard 16, Harika Gözde Eldaş, Merve Uygül 1, Büşra Akgün 3, Hülya Çoklar 1, Simon 12, Alis Kumsal Aslan 2

1. Periyot: 22-11

Devre: 49-24

3. Periyot: 68-40

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