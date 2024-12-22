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Galatasaray 8 puanlık fark için Kayserispor karşısında! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

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#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig
Galatasaray 8 puanlık fark için Kayserispor karşısında İşte Okan Burukun muhtemel 11i
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 07:00

G.Saray, Süper Lig’in 17. haftasında bugün Kayserispor’a konuk olacak. Bu sezon ligde tüm deplasman maçlarını kazanan Cim Bom takipçisi Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada galip gelerek aradaki puan farkını 8’e çıkarmak istiyor

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RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı Mehmet Türkmen yönetecek. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, 41 puanla zirvede yer alırken, takipçisi Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada galip gelerek aradaki farkı 8’e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi takım ise güçlü rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşma amacında.

ASLAN’DA 4 EKSiK

Cimbom'da Macar futbolcu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi’nin yanı sıra ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir de kamp kadrosunda yer almadı. Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

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OKAN BURUK KAZANIRSA DAUM’U GEÇECEK

G.Saray, Kayserispor karşısında galibiyet alması durumunda teknik direktör Okan Buruk yeni bir rekora imza atacak. Buruk Galatasaray’ın Kayserispor’u yenmesi durumunda Christoph Daum’u geçerek 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör olacak. Daum, Fenerbahçe’nin başında 103 maçta 75 galibiyete ulaşırken; galibiyet halinde Okan Buruk, Galatasaray’ın başında 90 maçta 75 galibiyete ulaşmış olacak.

Galatasaray 8 puanlık fark için Kayserispor karşısında İşte Okan Burukun muhtemel 11i

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#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig

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