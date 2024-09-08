Galatasaray 8-3 Esenler Erokspor (Hazırlık maçı)

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Galatasaray, milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.

Basına kapalı oynanan ve yayını olmayan maçı Galatasaray 8-3 kazandı.

Esenler Erokspor, mücadelede iki kez öne geçti. Mame Mor Faye'nin 10. dakikada attığı golle skor 1-0'a geldi. Galatasaray, Gabriel Sara ile 12. dakikada skoru eşitledi. Konuk ekip, 20. dakikada Mame Mor Faye ile yeniden öne geçti.

Daha sonra Galatasaray'ın gol yağmuru başladı. 27. dakikada Batshuayi skoru eşitledi. 35'te Yusuf Demir ve 40'ta Torreira'nın golleriyle ilk yarı 4-2 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada Mertens ve 64'te Halil Dervişoğlu ile Galatasaray skoru 6-2'ye getirdi. Esenler Erokspor 67. dakikada Catakovic ile farkı 3'e indirdi.

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70 ve 73'te sahneye çıkan Batshuayi, hat-trick'i tamamladı ve maçın skorunu ilan etti: 8-3

Galatasaray maça şu ilk 11'le çıktı: Günay, Eyüp, Sanchez, Berkan, Efe, Torreira, Sara, Yunus, Yusuf, Mertens, Batshuayi

Galatasaray, milli ara dönüşü evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.