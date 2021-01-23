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Basketbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 00:18 | Son Güncelleme:

Galatasaray: 75 - Bourges Basket: 65

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Galatasaray: 75 - Bourges Basket: 65
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Bourges Basket takımını 75-65 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Bourges Basket ile karşı karşıya geldi.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-14 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, devre arasına 38-35 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan Galatasaray, üçüncü periyotunu 54-49 önde kapattığı karşılaşmayı 75-65'lük skorla kazandı.

Altıncı maçında üçüncü galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi ve B Grubu lideri Fenerbahçe Öznur Kablo ile eşleşti.

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