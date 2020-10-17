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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Galatasaray 75-57 Birevim Elazığ İl Özel İdare

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Galatasaray 75-57 Birevim Elazığ İl Özel İdare
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 75-57 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 75-57 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 75 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 57

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Orkun Yurttaş, Mustafa Candemir Tabak
Galatasaray: Asena Yalçın 9, Williams 18, Pelin Derya Bilgiç 6, Steinberga 23, Alarie 6, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz, Hruscakova 6, Meltem Yıldızhan 5, Simge Tokmak, Melisa Eroğlu, Mısra Albayrak
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz, Nihan Demirkol 4, Hanusova 10, Atkins 15, Cannon 21, Naile Çırak, Sera Özelçi 2, Gizem Sezer 5, Şuğranur Hatice Sönmez, Baric
1. Periyot: 18-6
Devre: 39-23
3. Periyot: 60-41

Galatasaray 75-57 Birevim Elazığ İl Özel İdare

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