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GeriFutbol Galatasaray 70 - 58 Nesibe Aydın (Maç özeti)
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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Galatasaray 70 - 58 Nesibe Aydın (Maç özeti)

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Galatasaray 70 - 58 Nesibe Aydın (Maç özeti)

Herbalife Nutrion Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5. maçında Nesibe Aydın'ı 70-58 mağlup eden Galatasaray, seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. ve son maçında Nesibe Aydın'ı 70-58 mağlup eden Galatasaray, seride 3-2 öne geçerek finale yükseldi.

Galatasaray finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.

Mücadelenin ilk periyoduna dengeli başlayan iki ekipten Galatasaray, son dakikalarda hücumda üstünlüğü eline alarak ilk çeyreği 20-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, devreyi 32-23 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayıp farkı kapatmaya çalışan Nesibe Aydın karşısında kontrolü elinde tutan Galatasaray, final periyoduna da 49-39 önde girdi. Rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Galatasaray, karşılaşmayı 70-58 kazanarak finale adını yazdırdı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Orkun Yurttaş, Seyhan Topaloğlu
Galatasaray: Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Prints 13, Steinberga 23, Holingsvorth 10, Russell 6, Meltem Yıldızhan 3, Asena Yalçın 2, Hruscakova
Nesibe Aydın: Snytsina 15, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 3, Peddy 9, Hebard 17, Simon 8, Hülya Çoklar 4, Melike Tuğba Oral
1. Periyot: 20-12
Devre: 32-23
3. Periyot: 49-39

Galatasaray 70 - 58 Nesibe Aydın (Maç özeti)

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