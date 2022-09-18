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Galatasaray 7 haftada ilginç bir istatistiğe imza attı! Okan Buruk’un şampiyon Başakşehir’i gibi...

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasaray 7 haftada ilginç bir istatistiğe imza attı Okan Buruk’un şampiyon Başakşehir’i gibi...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:00

G.Saray, elde ettiği beş galibiyetin dördüne 80’den sonra gelen gollerle ulaştı. Gomis, Antalya’da 90’da ve Ümraniye karşısında 86’da fileleri havalandırırken, Gaziantep maçında Kitsiou’nun kendi kalesine attığı gol 90’da geldi. Son olarak Konyasporlu Calvo topu kendi ağlarına gönderdiğinde dakikalar 82’yi gösteriyordu.

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Haftaya lider giren Konyaspor’u 2-1 mağlup eden G.Saray, maç fazlası ile de olsa tam 58 hafta sonra Süper Lig’de ilk sıraya yükseldi. Okan Buruk yönetiminde 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Aslan’da 7 haftalık performans ilginç istatistikleri ortaya çıkardı.

1- OKAN BURUK’UN TAKIMLARI SON DAKİKALARDA DARBEYİ VURUYOR

Galatasaray, bu sezon elde ettiği 5 galibiyetin 4’üne 80. dakikadan sonra gelen gollerle ulaştı. Antalya’da Gomis 90’da, Ümraniye maçında yine Gomis 86’da gol atarken, Gaziantep karşılaşmasında Kitsiou’nun kendi kalesine attığı gol 90’da geldi. Son olarak Konya maçında Calvo topu kendi ağlarına gönderdiğinde dakikalar 82’yi gösteriyordu. Okan Buruk’un 2019-20’deki şampiyon Başakşehir’i de en çok golü 76-90 arasında (18) bulmuştu.

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2- DEPLASMAN MAÇLARI ARTIK ASLAN İÇİN KÂBUS DEĞİL

Geçtiğimiz sezonlarda dış sahalarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Okan Buruk döneminde bu tabloyu da değiştirdi. Sarı kırmızılı takım ilk 7 haftada çıktığı 4 deplasman maçında hiç kaybetmeyip 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puan topladı. Galatasaray; Antalyaspor, Ümraniye ve Kasımpaşa’yı yenerken zorlu Trabzon deplasmanından 1 puanla döndü. Sarı kırmızılı ekibin bu sezon tek yenilgisi iç sahada 2. haftada Giresunspor karşısında geldi.

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3- SAHADA DİKKAT ÇEKEN ÜÇLÜ: TORREİRA, BOEY VE GOMİS

G.Saray’da geride kalan 7 haftaya, kurtarışları ile önemli işlere imza atan kaleci Muslera dışında 3 isim damga vurdu. Torriera, Boey ve Gomis imza attıkları istatistikler ve katkıları ile teknik heyetin en çok takdir ettiği üç isim oldu. Torreira Konya karşısında neredeyse 2 kişilik oynayıp maçta 12 kilometre kat etti ve bu alanda maçın lideri oldu. Gomis attığı 4 golle ilk haftalara damga vurdu. Boey ise sağ bekte Dubois’e forma şansı vermeyip Konya maçında yine alkış aldı. Buruk, Dubois’i Konya maçında sol bek oynattı.

ICARDİ VE MATA TAKIMA MONTE EDİLECEK

G.Saray 16 Ekim’e kadar sadece bir lig maçına çıkacak. Sarı kırmızılı ekip milli takım arasının ardından Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak, ardından 9. haftayı ‘bay’ geçecek. Okan Buruk, bu süre zarfında Icardi ve Mata’ya yapılacak yüklemelerle iki yıldızını da takıma monte edecek. Yepyeni kurulan Galatasaray takımının da fiziksel açıdan daha iyi noktaya gelmesi, birbirini de tanıması ile daha kaliteli oyun hedefleniyor.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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