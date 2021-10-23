Galatasaray 66 - 54 Çankaya Üniversitesi

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 2. galibiyetini aldı. Çankaya Üniversitesi ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Zafer Yılmaz, Eyyüp Ayhan, Samet Tekin
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 2, Gizem Başaran Turan 4, Williams 18, Steinberga 7, Dungee 10, Miray Balotu, Mısra Albayrak 2, Melis Gülcan 10, Sude Yılmaz, Krajisnik 8, Merve Aydın 1, Eda Şahin 4
Çankaya Üniversitesi: White 6, Dikaioulaku 16, Kübra Erat 5, Prince 12, Tuğçe Murat 3, Özge Kavurmacıoğlu 4, Ecem Kazar, Kizer 3, Melike Tuğba Oral 5
1. Periyot: 23-10
Devre: 42-29
3. Periyot: 60-42
"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"
Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!
Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda
Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım
Tarihe geçecek yanlış park tepkisi