Galatasaray 6-1 Denizlispor / Maçın özeti ve goller

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Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müca

Galatasaray'da Muslera 220 gün sonra ilk maçına çıktı ve başarılı bir performans sergiledi. 4 maç sonra kadroya dönen Feghouli ise gol ve asistle takımına destek oldu. Jesse Sekidika da Süper Lig'de ilk golünü attı.

Denizlispor'un golünü atan Veton Tusha, bu sezon Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu. (18 yaş)

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 36'ya çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Denizlispor ise 14 puanda kaldı.

GALATASARAY 6-1 DENİZLİSPOR

GOL: 8' Emre Akbaba, 17' Feghouli, 45+1' Donk, 48' Tusha, 60' Muhammet (K.K.), 64' Belhanda, 90+2' Sekidika

İlk yarı sonucu: 3-0

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Galatasaray ilk dakikadan etkili geldi. Feghouli kale sahası sağından sıfıra inip içeri çevirdi, kaleci Pantilimon topu kontrol etti.

4' Savunmadan dönen topta Babel bekletmeden kaleci düşündü, top yandan dışarı gitti.

6' Savunma arkasına sarkan Sacko'yu faulle durduran Taylan sarı kart gördü.

7' Rodallega'nın kullandığı frikikte top Muslera'da kaldı.

8' Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Belhanda ortaya çevirdi, Emre Akbaba penaltı noktası üzerinden vuruşunda topu ağlara gönderdi.

13' Belhanda, savunmanın arkasına gönderdiği topla Linnes'i kaçırdı, Muhammet son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

17' Linnes'in sağ kanattan ceza alanına çevirdiği top Babel'e geldi, savunmanın müdahalesiyle sağ çaprazda topu önünde bulan Feghouli düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

26' Sağdan bindiren Feghouli'nin içeri çevirdiği topu Babel'den önce Dossevi kesti.

31' Marcao'ya faul yapan Rodallega sarı kart gördü.

35' Denizlispor gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Recep'in vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

45+1' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topa Recep ters bir vuruş yaptı, ceza alanına gelen topa iyi yükselen Donk kafayla fileleri havalandırdı.

48' Hızlı gelişen Denizlispor atağında sağ kanattaki Rodallega ortadan hareketlenen Tusha'yı gördü, genç oyuncu ceza alanına girer girmez vurdu ve Muslera'yı mağlup etti.

52' Emre Akbaba'nın kullandığı frikikte top kalecide kaldı.

57' Donk'un ara pasında Emre Akbaba ceza alanına girerken kaleyi denedi. Top savunmadan dışarı çıktı.

59' Galatasaray 4. gole yaklaştı! Belhanda'nın pasında ceza alanına giren Feghouli içeri çekip vurdu, Pantilimon gole izin vermedi.

59' Ceza alanında topla buluşan Saracchi'nin vuruşunda kaleciden seken top Muhammet'e çarpıp ağlara gitti. 4-1

64' Linnes'in pasında ceza yayı sağından uzak köşeye vurdu Belhanda, top ağlarla buluştu.

70' Galatasaray 6. gole yaklaştı! Babel karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedi ancak top üstten dışarı gitti.

75' Sagal karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.

81' Ssracchi'nin pasında Emre Akbaba'nın şutunda Pantlimon'dan dönen topu Ömer Bayram tamamlamak istedi. Kaleci yine başarılı.

86' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem savunma arkasına sarktı çevirdiği topu Babel ağlara gönderdi ancak Kerem'in pozisyonu için yardımcı hakemin bayrağı havada.

90+2' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Sekidika ceza alanına girer girmez vurdu ve topu ağlara gönderdi.

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