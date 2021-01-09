Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın hat-trick yaptığı maçta ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

Galatasaray'ın gollerini 27. saniyede Diagne, 30, 44 ve 45+1. dakikalarda Belhanda kaydetti.

İkinci yarıda 64. dakikada Oğulcan sahneye çıktı ve skoru 5-0'a getirdi. Ryan Babel, 67. dakikada penaltıdan kaydettiği golle durumu 6-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte 2 maç sonra galibiyet alan sarı-kırmızılıların puanı 33'e yükseldi. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Diagne vuruşunda topu ağlara gönderdi

5' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın ortası savunmadan geri dönüyor.

10' Ev sahibi bu kez sağ kanattan geldi, Şener'in içeriye çevirdiği topa Emre Akbaba vurdu ancak top Übeyd'de kaldı.

13' Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında savunma arkasına atılan topa Soner hareketlendi, son anda Marcao ayak koyarak tehlikeyi önledi.

15' Sol kanattan kullanılan kornerde Şener kafayla topu uzaklaştırdı.

18' Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Soner ortaya çevirdi, Johansson'un vuruşunda top yandan auta gitti

30' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Arda'nın pasında ceza yayı civarında topla buluşan Belhanda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor

44' Kaleci Übeyd'in kısa düşen topunu kapan Belhanda, sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 3'e çıkardı

45+1' Arda'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Belhanda, sağ ayağının dışıyla Übeyd'i bir kez daha mağlup ederek kariyerinin ilk hat-trick'ini yapıyor

53' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Arda penaltı noktası üzerindeki Diagne'yi topla buluşturdu, onun vuruşunda Übeyd gole izin vermedi

64' Emre Akbaba'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Oğulcan, fileleri havalandırarak farkı 5'e çıkardı

65' Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Kerem, topu kurtardıktan sonra Übeyd'in müdahalesiyle yerde kaldı, Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi.

67' Babel penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi

79' Gençlerbirliği atağında Murat sağ kanattan ceza alanına girdi, Marcao araya girerek topu kornere gönderdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda Turan, Oğulcan, Diagne

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Toure, Arda, Polomat, Soner, Piris, Murat, Sefa, Ayite, Candeias