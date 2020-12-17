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Basketbol
Haber Giriş: 17.12.2020 - 19:46 | Son Güncelleme:

Galatasaray 58-70 Sopron Basket

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Galatasaray 58-70 Sopron Basket
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Galatasaray, Macaristan'ın Sopron Basket takımına 70-58 yenildi.

Macaristan'daki Novomatic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi Sapron Basket, ilk çeyreğini 14-12 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 38-25 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan Sapron Basket, üçüncü periyotunu 56-41 önde kapattığı karşılaşmayı 70-58'lik skorla kazandı.

Sopron Basket'te 16 sayıyla Gabby Williams, Galatasaray'da 15 sayıyla Courtney Monae Williams takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

D Grubu'ndaki ilk mücadelesinde yine Macaristan'da Sopron Basket ile karşılaşarak rakibine kaybeden sarı-kırmızılılar, turnuvada henüz galibiyet elde edemedi. Sopron Basket ise 4'te 4 yaparak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü

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