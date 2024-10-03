Galatasaray 5 gün arayla aynı kabusu yaşadı! Bu kez Avrupa Ligi'nde geri dönüş...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu toplam 6 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan müsabakaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Halim Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akşam, Metehan Baltacı yer aldı.

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İLK 11'DE DEĞİŞİKLİKLER

Okan Buruk, Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öndeyken 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde büyük bir değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev yapan kaleci Fernando Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda olan Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü.

YUNUS AKGÜN ETKİLİ BAŞLADI AMA...

Sarı-Kırmızılı temsilcimizde, son haftalarda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine toplayan Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan RFS maçına da etkili başladı.

Galatasaray'ın ilk golünü hazırlayan milli futbolcu, 38. dakikada da takımının ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

5 GÜN ARAYLA AYNI KABUS

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçen Galatasaray, 90+5. dakikada gelen golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve önemli bir avantajı koruyamamıştı.

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Yalnızca 5 gün sonra Letonya'da Rigas Skola karşısına çıkan sarı-kırmızılılar, bu kez 38 dakikada 2 gol buldu. Ancak ev sahibi takım, iki golle geri döndü ve Galatasaray bir kez daha skor avantajını koruyamamış oldu.

GALATASARAY SAVUNMAKTA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın 11'inde gol yedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 7 maçın 6'sında en az bir kez kalesinde gol gördü. Galatasaray, toplamda rakiplerinin 8 kez golü bulmasını önleyemedi.

Turkcel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, bu süreçte rakiplerinin 12 golünü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 12. resmi karşılaşmada 20 gol yedi.

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